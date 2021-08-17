الدبيبة يستقبل عددًا من أعيان وأعضاء المجلس البلدي الكفرة

طرابلس 17 أغسطس 2021 )- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء، عددًا من أعيان مدينة الكفرة، رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة.

ونقل الحاضرون لرئيس الحكومة الصعوبات التي تُواجه البلدية، من نقص المياه والحاجة الملحة لعودة حركة الطيران الداخلي بمطار المدينة.

وأصدر رئيس الحكومة؛ تعليماته لوزارتي المواصلات والموارد المائية، لعقد لقاء مع المجلس البلدي لوضع حلول عملية لهذه الصعوبات والمشاكل. (وال)

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