اللجنة العسكرية تدعو لإقرار القاعدة الدستورية

دعت لجنة 5+5 حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي باتجاه إقرار قاعدة دستورية تمهيدا لانتخابات ديسمبر، محذرة من تأثير فشل هذه الخطوة على مهمة تنفيذ وقف إطلاق النار.

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