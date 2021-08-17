اللجنة العسكرية تدعو لإقرار القاعدة الدستورية

دعت لجنة 5+5 حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي باتجاه إقرار قاعدة دستورية تمهيدا لانتخابات ديسمبر، محذرة من تأثير فشل هذه الخطوة على مهمة تنفيذ وقف إطلاق النار.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدبيبة يستقبل عددًا من أعيان وأعضاء المجلس البلدي الكفرة
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مجلس النواب يحيل قانون انتخاب الرئيس إلى اللجنة التشريعية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
السفير البنغلاديشي يوجه دعوة لـ«المنقوش» لزيارة بلاده
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
جويلي: أرفض بشدة طلب لجنة “5+5” بتجميد الاتفاقيات مع تركيا
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك