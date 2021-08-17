القطراني يلتقي مهجري المنطقة الغربية في بنغازي

عقد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الحكومة بمدينة بنغازي، مع ممثلي المهجرين من المنطقة الغربية والمقيمين بمدينة بنغازي ومدن الشرق .

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة إن القطراني استمع إلى شكاوى المهجرين المتعلقة بصعوبة تأمين أساسيات الحياة والعراقيل التي تواجههم من حيث عدم مقدرتهم الوصول إلى أوراقهم الثبوتية وحساباتهم المصرفية وغيرها من الإشكاليات الناتجة عن تهجيرهم المفاجئ من بيوتهم واضطرارهم إلى اللجوء إلى المناطق الأكثر أمنا لهم.

ومن جهته، أكد النائب على ضرورة العمل وبشكل جدي مع وزير الدولة لشؤون المهجرين ووزارة الشؤون الاجتماعية وكل الجهات ذات العلاقة لغرض حلحلة هذه الإشكاليات وبشكل عاجل.