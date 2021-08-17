الأحزاب والتكتلات السياسية تدعم مواقف لجنة 5+5 العسكرية

أشادت الأحزاب والتنظيمات السياسية بموقف لجنة 5+5 الداعم لإقرار خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إضافة إلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد وبما يحقق رغبة الشعب الليبي.
تعليقات
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من يدعم بقاء احتلال بلاده اما مجنون رسمى او يتعادى حبوب هلوثة او شاذ من الخوان المثليين او خائن تربى على النجاسة بينما طرد المحتل واستقلال الوطن يتفق عليه جميع الشرفاء فى ليبيا سبعة مليون الا شلحة صغيرة من حريم السلطان من الانجاس
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من يهللون لدخول طالبان للعاصمة الافغانية عليهم ان يسمعوا اول ماقاله المتحدث باسم طاليان قال نهنأ الشعب بزوال الاحتلال .فالحكومة التى جاء بها الناتو سقطت بسرعة لانه تدعم الاحتلال وخوان للاوطان مثل خوان ليبيا جاء بهم الناتو ومع ذلك هم قلة من حثالة المجتمع تتمسك بحماية تركيا عضو الناتو لها صحيح اللى اختشى ماتوا .
ومن يحب الاتراك ومنهم بيتناك عليه ان يرحل الى اسطنبول سيجد دعارة على طول بمباركة من مشاخخ الخوان يعتبرونها جهادا مباراك لدعم خليفة المفلسين اردوغان اقتصاديا من مهابيل نسون تركيا !!!
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