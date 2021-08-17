الأحزاب والتكتلات السياسية تدعم مواقف لجنة 5+5 العسكرية

أشادت الأحزاب والتنظيمات السياسية بموقف لجنة 5+5 الداعم لإقرار خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إضافة إلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد وبما يحقق رغبة الشعب الليبي.

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