بعد اجتماع طارئ .. “السائح” يعلن وضع خطة عمل لمواجهة كورونا

وصف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح المكلف برئاسة المركز خلفا لبدر الدين النجار المرحلة الحالية بالصعبة جدا والتي تحتاج لتكاثف كل الجهود .

وقال السائح في كلمة له نقلتها الصفحة الرسمية للمركز إنه لا يمانع في التعاون مع كل قطاعات الدولة مؤكدا في ذات الوقت على دور القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا .

وجاءت تصريحات السائح عقب اجتماعه الذي وصفه بالعاجل والطارئ بمديري الإدارات والمكاتب بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء والذي خصص لمناقشة العراقيل التي تواجه هذه الإدارات إلى جانب بحث دور أكبر للفروع

في مواجهة جائحة كورونا مضيفا أن هذا الاجتماع تمخض عنه إعداد خطة للعمل وفقها خلال الـ10 أيام القادمة .

وكان المركز في آخر تحديث له للوضع الوبائي في البلاد قد سجل 2276 حالة إصابة عقب تحليل 8807 عينة إلى جانب تسجيله 1387 حالة تعافي و23 حالة وفاة لتكون النسبة المئوية للحالات المصابة بكورونا إلى 25.8% .

وبين المركز أن الإجمالي العام للحالات النشطة منذ ظهور الجائحة في ليبيا بلغ 74387 حالة و208551 حالة تعافي و 3956 حالة وفاة فيما بلغت الإصابات التراكمية 286894 ويكون إجمالي المطعمين 882844 .

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