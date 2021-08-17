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المفوضية تنظم ورشة لتوعية ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت المفوضية العليا للانتخابات جلسة توعوية عن أهمية مشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات كونها أهم الحقوق السياسية لجميع الليبين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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