المفوضية تنظم ورشة لتوعية ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات

نظمت المفوضية العليا للانتخابات جلسة توعوية عن أهمية مشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات كونها أهم الحقوق السياسية لجميع الليبين.
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قناة ليبيا
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