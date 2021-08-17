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جلسة “النواب”: “اشتباك بالأيدي” وفشل في إقرار الميزانية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فشل مجلس النواب، من جديد، في إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة، خلال جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، معلنًا تعليق الجلسة حتى يوم 23 من أغسطس الجاري.

وأكد رئيس المجلس، عقيلة صالح، الوصول إلى المرحلة النهائية في إعداد قاعدة الانتخابات بعد جمع ملاحظات الأعضاء كافة، وإحالتها إلى اللجنة القانونية لإعداد صياغتها خلال جلسة النواب المقبلة، الإثنين القادم.

وشهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة في طبرق، خلافات بين أعضاءه وصلت حدّ الاشتباك بالأيدي، ما أدى إلى قطع البث المباشر ووقفها لدقائق، من قبل رئاسة المجلس، التي طالبت بتدخل الحرس.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب أكدت تسلمها مشروع الميزانية المعدل من الحكومة، وتم تعميمه في وقت لاحق على أعضاء المجلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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