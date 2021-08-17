جلسة حوارية في بني وليد حول دور الإعلام في التوعية الانتخابية

نظم مكتب الدائرة الانتخابية بني وليد بالتعاون مع جمعية آدس للثقافة والتاريخ جلسة حوارية حول دور الإعلام في التوعية الانتخابية بهدف مناقشة الشروط الواجب توفرها في الإعلام الانتخابي وكيفية توظيفه.

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