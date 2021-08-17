المنقوش تبحث مع السفير المالطي تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وفتح المجال الجوي بين البلدين

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش صباح اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث أوضحت المنقوش، أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل ، خاصة مع وجود حكومة وطنية واحدة تمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم، وفقا لما تقتضيه المرحلة وصولا لإجراء الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وعبر السفير المالطي في هذا الجانب عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدة لانجاح هذا الاستحقاق.

كما تم خلال اللقاء بحث تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران.

وفي ختام اللقاء نوهت المنقوش، إلى ان هناك تواصل مستمر مع وزير الخارجية المالطي ، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وخاصة التعاون في مختلف المجالات باعتبار مالطا شريك اقتصادي مهم لليبيا .

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