مجلس النواب يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فأنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 .م المعدل مرة اخرى من قبل الحكومة والذي احيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين، وبعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي احيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم .

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