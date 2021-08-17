اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين للعام الدراسي 2020 – 2021، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وستستأنف الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية في 21 أغسطس. كما ستجري الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي.

وستجرى امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر بجميع المناطق، وسيجرى الامتحان المدرسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر.

أما امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فستجرى خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر. وسيجري الامتحان المدرسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي يوم 6 أكتوبر.

وستجري امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي خلال الفترة من 10 إلى 24 أكتوبر، وسيؤدي طلال شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني خلال الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر. بينما ستجرى امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي خلال الفترة من 5 إلى 18 ديسمبر.

وطالب وزير التعليم المراقبات في البلديات بمراعاة أن يمتحن طلاب سنوات النقل بمعدل مادة واحدة في اليوم، وألا يزيد زمن امتحان المادة الواحدة عن ساعة كاملة، ولا يزيد عدد الطلاب داخل قاعة الامتحان عن 15 طالب وطالبة.

وشدد المقريف على ضرورة التزام وتقيد مراقبات التعليم بالشروط والضوابط الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مطالبا إياها بتعميم أسئلة مراجعة معتمدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من المركز الوطني للامتحانات لمساعدتهم على الدراسة.

ومنح وزير التعليم مراقب التعليم الصلاحية في كيفية تنفيذ الامتحانات في المناطق التي يتعذر تنفيذها في موعدها بالتنسيق مع الوزارة.

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