بليحق: مجلس النواب وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.

وأضاف بليحق: “بعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم”.