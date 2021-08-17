أعضاء مجلس النواب يطالبون بسحب الثقة من الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة

طالب أعضاء مجلس النواب في خطاب لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لإنفاقها المليارات دون أي تحسن للخدمات.

الأعضاء، وفي خطابهم الذي طالعته قناتنا، قالوا: “بتاريخ شهر مارس من هذا العام عرض على مجلس النواب بند منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإيمانا منا بحاجة الوطن لحكومة تجمع شتات الوطن وتلبي حاجات المواطن الليبي الذي عانى الكثير في ظل الحكومات السابقة”.

وتابع: “حيث رحب مجلس النواب بهذه الحكومة ورأى فيها أملاً في أن تكون طوق النجاة للنهوض بالوطن من عثراته المتتالية إلا أنه وبمرور الوقت تبين لنا بأن هذه الحكومة ورغم تأديتها اليمين القانونية لم تلتزم بما تعهدت به بل وأصبحت تنفق في الأموال تحت مسمى 1/12 من الميزانية حتى وصل الانفاق بمبالغ تقدر بالمليارات دون أن يظهر أي تحسن في الخدمات بل أنها أنفقت جل هذه المبالغ على دولة أخرى كدولة تونس وتركيا ولم يرى المواطن الليبي أي نصيب له في هذه الأموال”.

وأضاف: “بل أن الخدمات الأساسية والضرورية زادت تدهوراً في ظل هذه الحكومة وأصبحت تشكل عبئاً على المواطن نتيجة مصروفاتها العالية، ما تقدم إضافة إلى غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ نشأتها مما يثبت فشلها في إدارة أمور الدولة وتحقيق ولو جزء يسير من احتياجات المواطن وأن تصريحات غير المسؤولة والتي تصدر عن رئيس الحكومة تهدد الأمن والسلم الاهلي في ليبيا بالاضافة إلى سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة لصالح مكتب رئيس الحكومة وأصبحت هذه الأجسام لا صلاحيات لها على الاطلاق بما في ذلك نواب رئيس الحكومة الذين لا صلاحيات لهم على الاطلاق، وأيضاً التدخل الواضح من قبل رئيس الحكومة في الشأن العسكري دون الوقوف لاختصاصات اللجنة العسكرية (5+5) ومجهوداتهم الواضحة للجميع مما يعد عرقلة للمسار العسكري وهو مسار منفصل عن المسار السياسي والتنفيذي”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

