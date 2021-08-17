«حمودة»: وصول 200 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، وصول 200 ألف جرعة جديدة من لقاح استرازينيكا، اليوم الثلاثاء، إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف «حمودة»، في منشور له عبر فيسبوك، أن شحنة الجرعات الجديدة لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة اليونانية، وأنها ستسهم في التقدم نحو إعطاء الجرعة الثانية للمطعمين بذات اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الثلاثاء، وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى مطار معيتيقة الدولي.

وفي بيان مقتضب منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، قالت الوزارة إن الكمية الجديدة ستخصص كجرعة ثانية لمتلقي هذا النوع من اللقاح، فيما أوضح مسؤولين بالوزارة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن الحكومة اليونانية، أن الجرعة مقدمة من الحكومة اليونانية.

ووصلت الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» إلى مطار معيتيقة، الخميس الماضي، وتقدر بنحو 110 آلاف جرعة، وتم تسليمها إلى مخازن الحلقة الباردة الخاصة بجهاز الإمداد الطبي الكائن بمنطقة الفرناج في طرابلس، وفق ما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.