اللافي يشارك في افتتاح المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي في حفل افتتاح فعاليات المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الدفاع IDEF’2021، الذي انطلق هذا اليوم الثلاثاء بمركز المعارض والمؤتمرات “توياب” بمشاركة 1236 شركة من 53 دولة، وبتنظم من وزارة الدفاع التركية.

وقد شارك اللافي في الاجتماعات التي نظمت على هامش المعرض إلى جانب عدد من مسؤولي الدول الحليفة لتركيا، في إطار التسويق للصناعات الدفاعية التركية التي تحاول أن تنافس بعض الدول المتطورة في المجال.

يذكر أن تركيا من الدول التي تثير جدلا كبيرا في علاقة بليبيا عبر تحالفها المعلن مع أطراف السلام السياسي، وفرض وجود مرتزقة لها مازالت ترفض ترحيلهم.