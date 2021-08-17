اليونان ترسل 200 ألف جرعة من لقاح “استرازينكا” إلى ليبيا

هبطت بمطار معيتيقة بطرابلس الثلاثاء طائرة يونانية على متنها 200 ألف جرعة من لقاح استرازينكا كمساعدات مقدمة من اليونان لليبيا لمواجهة جائحة كورونا .

وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأرض المطار إن هذه المساعدات جاءت كنتيجة للتعاون المستمر بين ليبيا واليونان ونتيجة أيضا للمباحثات التي جرت مؤخرا عند

زيارة رئيس الوزراء اليوناني لطرابلس الشهر الماضي والتي تم الاتفاق خلالها على استمرار التعاون المتبادل بين البلدين لمواجهة جائحة كورونا .

من جانبه توجه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو خلال المؤتمر بالشكر لدولة اليونان على هذه المساعدة مشيرا إلى استمرار التواصل بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها اليونانية في هذا الجانب .

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح بدوره قال إن هذه الشحنة ستخصص كجرعة ثانية لمتلقي هذا النوع من اللقاح ، معلنا البدء في توزيعها فور الإفراج عنها من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، مضيفا أنه سيتوالى وصول الجرعات الثانية من اللقاحات المختلفة خلال الفترة القريبة القادمة .

وقال رئيس الوفد اليوناني الذي صاحب وصول هذه الشحنة إن هذه المساعدات المقدمة من بلاده تأتي استجابة للجهود التي تقوم بها ليبيا لمواجهة جائحة كورونا ، مضيفا أن اليونان هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة مجددا رغبة بلاده في رؤية ليبيا بلد مستقر .

هذا ووصلت إلى مطار معيتيقة بطرابلس الثلاثاء 40 ألف جرعة أخرى من لقاح استرازينكا مقدمة من دولة مالطا إلى ليبيا .

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