شركة بتروفاك: زيادة إنتاج النفط في ليبيا إلى 2.1 مليون برميل يوميا

تحدث المدير التنفيذي لشركة بتروفاك العامية سامي اسكندر عن رفع معدلات إنتاج النفط والغاز في ليبيا والوصول بها إلى 2.1 مليون برميل نفط في اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، بمقر المؤسسة مع المدير التنفيذي لشركة بتروفاك العامية.

واعتبر اسكندر أن منح شركة بتروفاك فرص للعمل في ليبيا مع المؤسسة وشركاتها يسهم في تطوير حقول النفط الليبية وإعادة تاهيل البنى التحتية وبالتالي الرفع من معدلات إنتاج النفط والغاز للوصول بها إلى 2.1 مليون برميل نفط في اليوم، معربا عن رغبة بتروفاك في العمل في ليبيا لسنوات طويلة وأنها ستكون شريكا استراتيجيا للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في تنفيذ المشاريع EPC وغيرها من المشاريع في مختلف التخصصات.

وأكد المدير التنفيذي لشركة بتروفاك على رغبة الشركة الأكيدة في المساهمة في تدريب وتطوير العناصر الوطنية من الشباب، والاستفادة منهم في المشاريع التي سيتم تنفيذها، ولتحقيق هذا الهدف فإن الشركة ستقوم بإبرام شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء وتجهيزمركز تدريب حرفي ليقوم بتدريب وتأهيل الشباب الوطنيين، على غرار مراكز التدريب الحرفية التي قامت الشركة بإنشائها في دول سلطنة عمان والجزائر.

وأكد صنع الله أن زيارة مدير شركة بتروفاك للمؤسسة الوطنية للنفط والمرافقين له إلى ليبيا تعتبر مهمة لتأكيد التزام وجاهزية شركة بتروفاك للعمل في ليبيا مع المؤسسة وشركاتها لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة ببناء التسهيلات السطحية لإنتاج النفط والغاز وغيرها من مشاريع الصيانة والتطوير، ومؤكداً على أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة الدعوة والتشجيع لكل الشركات العالمية بالعودة للعمل في ليبيا.

وقد صنع الله نبذة عن المشاريع القائمة والمستهدف تنفيذها من قبل شركة بتروفاك، وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع بناء خط انابيب نقل النفط من حقل إيراون إلى حقل الشرارة والتسهيلات السطحية المصاحبة ومشروع إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي في المحطة 186 بحقل الشرارة وكذلك مشاريع الدراسات الهندسية الأولية لحقلي شمال جالو و ن. م.ن 98 ومشاريع صيانة وإعادة تاهيل البنية التحتية لبعض الحقول المنتجة بشركة الواحة للنفط، والتي تتم بالتعاون مع شركة مرزق للخدمات النفطي، إضافة إلى أن يكون لشركة بتروفاك دور في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية والاستفادة منهم ومنحهم الأولوية في فرص العمل من خلال المشاريع التي ستقوم الشركة بتنفيذها.

وأعرب صنع الله عن شكره لشركة بتروفاك على زيارتهم والتزامهم بالعمل مع المؤسسة وشركاتها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تنفيذ مشاريع التطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية والتسهيلات السطحية بغية رفع معدلات انتاج النفط الي 2.1 مليون برميل في اليوم لدعم الاقتصاد الوطني.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على العمل مع شركة زلاف ليبيا لاستكمال إجراءات التعاقد والشروع في تنفيذ تسهيلات الإنتاج السطحية وخط نقل النفط من حقل ايراون إلى حقل الشرارة والعمل مع شركتي مرزق للخدمات النفطية وشركة اكاكوس للعمليات النفطية على دراسة مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز الشعلة بالمحطة NC186 بحقل الشرارة بغرض اسعار مخفضة لتنفيذ المشروع و تنفيذ بعض المشاريع من خلال شراكة استراتيجية بين كلا من شركة مرزق للخدمات النفطية وشركة بتروفاك والعمل مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب حرفي العمالة الماهرة في منطقة الجنوب الليبي.