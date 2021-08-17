تعزيز المساءلة ومطابقة الميزانيات وتوحيد نظام سجلات الحسابات.. أبرز توصيات “ديلويت” بشأن توحيد فرعي “المركزي”

صدرت شركة المراجعة المالية “ديلويت” عدة توصيات في تقريرها بشأن توحيد فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء؛ تضمنت تعزيز المساءلة المالية والشفافية، ومطابقة الميزانيات العامة للفرعين، توحيد نظام سجلات حسابات الفرعين.

وشملت التوصيات، بحسب تقرير الشركة، تقييم إجراءات خطابات الاعتماد، ومراجعة توزيع مبيعات العملة الأجنبية لضمان التوزيع العادل، ومراجعة الدعم وتغطية العملة في التداول الصادرة عن الفرعين، واعتماد المعايير الدولية للتقارير المُتعارف عليها على نطاق واسع لغرض إعداد التقارير المالية.

وأكدت على ضرورة إجراء تعداد فعلي منتظم للذهب والعملات والتحقق من قيمة الأصول الملموسة الأخرى، ووضع أسس عملية للحصول على تأكيدات من أطراف خارجية، وتسوية تضارب المصالح المحتمل الناتج عن امتلاك الاستثمارات، وتقييم أثر انخفاض قيمة الدينار الليبي.

وأشارت التوصيات إلى أهمية توحيد الهيكل التنظيمي والعمليات والموارد المطلوبة والخطط، ووضع حوكمة وضوابط داخلية فعالة، ووضع إطار حوكمة شامل للتعاملات مع الخزانة العامة، وضمان تطابق البيانات المقترح نشرها مع ميزانية المراجعة.

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