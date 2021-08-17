بعد مطالبات تجميد الاتفاقات مع أنقرة .. وزير الصحة التركي يصل طرابلس لعقد اتفاقية جديدة

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع نظيره التركي فخر الدين قوجة مذكرة تفاهم؛ بشأن التعاون بين الجانبين في مجالي الصحة والعلوم الطبية.

وبحسب وزارة الصحة فإن المذكرة نصت على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وخاصة فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24” إن هذا يأتي حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي.

ويأتي هذا التعاون بعدما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقات عسمرية مع تركيا وفقا لقرارات مجلس الأمن والتزاما بخارطة الطريق.