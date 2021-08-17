وزير التربية والتعليم يعتمد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين

اعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية أن الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية ستستأنف في 21 أغسطس. كما ستجري الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي.

وأوضح منشور الوزارة بأن امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستجرى خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر بجميع المناطق، وسيجرى الامتحان المدرسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر.

وأكدت الوزارة في منشورها أن امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستجرى خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر. وسيجري الامتحان المدرسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي يوم 6 أكتوبر.

بينما امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ستجرى خلال الفترة من 10 إلى 24 أكتوبر، وسيؤدي طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني خلال الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر.

بينما ستجرى امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي خلال الفترة من 5 إلى 18 ديسمبر.

وطالب وزير التعليم المراقبات في البلديات بمراعاة أن يمتحن طلاب سنوات النقل بمعدل مادة واحدة في اليوم، وألا يزيد زمن امتحان المادة الواحدة عن ساعة كاملة، ولا يزيد عدد الطلاب داخل قاعة الامتحان عن 15 طالب وطالبة.

وشدد المقريف على ضرورة التزام وتقيد مراقبات التعليم بالشروط والضوابط الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مطالبا إياها بتعميم أسئلة مراجعة معتمدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من المركز الوطني للامتحانات لمساعدتهم على الدراسة.

ومنح وزير التعليم مراقب التعليم الصلاحية في كيفية تنفيذ الامتحانات في المناطق التي يتعذر تنفيذها في موعدها بالتنسيق مع الوزارة.

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