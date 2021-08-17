الأوضاع الأمنية في الجنوب على طاولة وزير الداخلية ومجلس الدولة

بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود عبيد الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب الليبي، والمشاكل التي تواجه هذه المناطق وما تعانيه من مصاعب أمنية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الجنوبية بحث احتياجات مديريات الأمن والسلامة المدنية بمناطق الجنوب وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لانجاح سير العمل وتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تفعيل المنافذ الحدودية مع دول الجوار ووضع الخطط الأمنية لتأمينها من قبل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.