فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في دورة تدريبية لصالح إدارة مكافحة المخدرات

طرابلس 17 أغسطس 2021 (وال)- تعلن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في دورة تدريبية لصالح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

وأوضحت الإدارة على صفحتها الرسمية أن فتح باب القبول يبدأ من يوم الأربعاء 18 أغسطس ويستمر قبول الملفات لمدة أسبوعين، وأن مدة التدريب أربعة أشهر.

وأشارت الإدارة إلى أنه يتم تقديم الملفات حسب الإعلان بالمقرين:

وأوضحت الإدارة أن الدورة ستبدأ في الأول من شهر سبتمبر، وذلك وفق شروط القبول وهي:

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