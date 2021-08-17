هذه نتائج لقاء الدبيبه بأعيان الكفرة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، عددًا من أعيان مدينة الكفرة، رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الأعيان نقلوا لرئيس الحكومة الصعوبات التي تواجه البلدية، من نقص المياه والحاجة الملحة لعودة حركة الطيران الداخلي بمطار المدينة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارتي المواصلات والموارد المائية بعقد لقاء مع المجلس البلدي الكفرة لوضع حلول عملية لهذه الصعوبات والمشاكل.