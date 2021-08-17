طوارق ليبيا.. إقصاء مباشر من “الانتخابات” ومطالب بمنح “الحقوق”

جدد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائِل الطوارق أبو بكر الفقي، مطالبته، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بمنح الأوراق الثبوتية لأبناء الطوارق، ووضع حل للسجلات المؤقتة لدى مصلحة الأحوال المدنية.

وأكد الفقي بأن قضية عدم منح الأوراق الثبوتية لأبناء الطوارق العائدين من المهجر تجاوزت الخمسة والأربعين عاما، دون حلول من الحكومات المتعاقبة.

واستنكر رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، تجاهل المادة الخاصة بمعالجة مسألة الأرقام الإدارية والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية، مطالبا بمنح العائلات حقوق المواطنة كما أقرتها مخرجات مؤتمرِ جنيف.

يشار إلى أن، الآلية المتعبة في تسجيل الناخبين بقاعدة بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعتمد بشكلٍ أساسي على الرقم الوطني، وهو أمرٌ يرفضه مجلس الطوارق الاجتماعي ويعتبرهُ إقصاءًا مباشرًا لمكون من مكونات المجتمع الليبي، من الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

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