وزير التعليم يعتمد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات

اعتمد وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين للعام الدراسي 2020 – 2021م.

وبحسب المقريف فإن استئناف الدراسة للشهادتين يكون في 21 أغسطس فيما تجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في الفترة من 21 أغسطس 2021 و2 سبتمبر 2021 بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي فيما تجرى امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الفترة من 18 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر في جميع المناطق

وبحسب المقريف يجرى الامتحان المدرسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر وتجرى امتحانات الدور الأول لشهاد إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر بينما تجرى الامتحان المدرسي لشهادة التعليم الثانوي في 6 أكتوبر فيما تجرى امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من الفترة من 10 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر فيما تجرى امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 14 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر بينما تجرى امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في الفترة من 5 ديسمبر و18 ديسمبر.