محاولًا طمس صفحة الجماعة الإرهابية .. صوان يعلن تأسيس حزب سياسي جديد

أخبار ليبيا 24 – خبر

في محاولة جديدة لترقيع ثوب الجماعة الملطخ بالدماء والفساد، أعلن القيادي الإخواني محمد صوان، الرئيس السابق للذراع السياسي للجماعة في ليبيا، حزب العدالة والبناء، عن تأسيس حزب جديد تحت رئاسته بعد خسارته في الانتخابات الأخيرة التي جرت داخل الحزب.

صوان قال في بيان مصور نشره على صفحته في فيسبوك، إنه يعتز بالعشر سنوات التي قضاها في حزب الإخوان العدالة والتنمية، إلا انه تقدم باستقالته.

وأضاف أنه استشار بعض النخب والقادة السياسيين والشباب والمرأة في عدد من المدن الليبية، لتأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى “الحزب الديمقراطي” .

وأكد أن التعددية الحزبية هي الضمانة الوحيدة للديمقراطية في البلاد، داعيا المواطنين للانضمام لحزبه، زعمًا أن هناك حملة ممنهجة تستهدف العمل الحزبي وأرجوا أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للديمقراطية فراغ للقبيلة.

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان هو محاولة من صوان للبحث عن دور له في المشهد السياسي بعد استبعاده من العدالة والبناء، مؤكدين أن الجماعة الإرهابية تسعى لترقيع ثوبها المتهالك.