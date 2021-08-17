الحاج يناشد الحكومة بتوفير مصنع للأكسجين بمركز العزل الجفرة

ناشد رئيس مركز العزل في الجفرة، محمود الحاج، في تصريح خاص لقناتنا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الصحة بالعمل العاجل على توفير مصنع للأكسجين خاص بالمركز، وذلك بسبب تزايد الحالات المصابة بالفيروس، ناهيك عن ارتفاع عدد الضحايا، مطالبا كافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالالتحاق العاجل بالعمل مع زملائهم.
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قناة ليبيا
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