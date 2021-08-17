دون كشف تفاصيل الحادث.. “افريطيس” يعود لمقر عمله بعد أسبوعين من اختطافه في طرابلس

استقبل النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بو جواري رضا فرج الفريطيس رئيس ديوان الحكومة بمدينة بنغازي والذي تعرض للاختطاف خلال الأسبوعين الماضيين بمدينة طرابلس.

وعبر موظفو الديوان عن فرحتهم بعودة افريطيس إلى عمله اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بمدينة بنغازي.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للديوان، تقدم القطراني بالشكر إلى رئيس الحكومة ولكافة الأجهزة الأمنية والضبطية على كل ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، والتي أضفت إلى إطلاق سراحه وعودته الميمونة إلى أهله وذويه، بحسب البيان.

ورغم تنديدات الجهات المختلفة من بينها البعثة الأممية وكذا عدد من المكونات الليبية من بينها قبيلة “تواجير” في المنطقة الشرقية، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل اختطاف افريطيس أو إطلاق سراحه.

وتعرض افريطيس للااختطاف في مدينة طرابلس من قبل مجموعة مجهولة وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة بعد خروجه من مقر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يوم 2 أغسطس الجاري.