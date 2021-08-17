«اللافي» يشارك في حفل افتتاح معرض صناعة الدفاع التركي

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، في حفل افتتاح فعاليات المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الدفاع «IDEF 2021» الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان,

وشارك في فعاليات المعرض الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية المقام بمركز المعارض والمؤتمرات «توياب» 1236 شركة متخصصة من 53 دولة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

بعد تجميد الاتفاقات العسكرية مع أنقرة .. الزناتي يوقع مذكرة تفاهم تركية في مجال الصحة

ومن جانب آخر، وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع نظيره التركي فخر الدين قوجة مذكرة تفاهم؛ بشأن التعاون بين الجانبين في مجالي الصحة والعلوم الطبية.

وبحسب وزارة الصحة فإن المذكرة نصت على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وخاصة فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24” إن هذا يأتي حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي.

ويأتي هذا التعاون بعدما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقات عسمرية مع تركيا وفقا لقرارات مجلس الأمن والتزاما بخارطة الطريق.