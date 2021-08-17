الشويهدي: لا يجوز إشراك مجلس الدولة في صياغة القوانين التشريعية

أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز إشراك مجلس الدولة في صياغة القوانين التشريعية، ولا يحق له الحديث إلا في إطار المناصب السيادية وقانون الاستفتاء.

الشويهدي، وفي تصريحات صحفية، قال: “لم نتطرق إلى الميزانية، ولكن الحكومة أرسلت تعديلا آخر لمقترحها وقد تسلّمه المجلس اليوم، ولا نعلم كيف تصرف الحكومة أموالها أو تُسيّر أمورها لأن هناك خلافا وتعارضا في النصوص القانونية الخاصة بتعثر اعتماد الميزانية”.

وتابع: “قوانين لجنة فبراير تنص على صرف 1 على 12 من الميزانية “المقترحة”، أما الإعلان الدستوري فينصّ على إنفاق 1 على 12 من ميزانية “العام الماضي”.

ورأى أن الحكومة لم تعُد تنتظر اعتماد للميزانية من مجلس النواب، فلذلك تُسيّر أعمالها حسب المتاح، زاعماً أن “ما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم هو محاولة لتمرير مواد معيّنة في قانون انتخاب الرئيس دون تصويت، وعندما جرى التصويت على المادة الخاصة بترشح المدني والعسكري كانت هناك محاولات لعرقلته”، بحسب قوله.