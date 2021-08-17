باشاغا: الانتخابات هي الحل للخروج من حالة الفوضى

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أكد وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا الذي يجري زيارة لجمهورية مصر العربية أن الانتخابات هي الحل للخروج من حالة الفوضى في ليبيا.

وأوضح باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” أن الزيارة في إطار التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستطلاع كافة الآراء فيما يخص الشأن الليبي والعمل المشترك لدعم العملية الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل.

وتابع الوزير السابق :”التقينا عددًا من الأطراف والشخصيات الليبية التي تتطلع إلى العمل الوطني نحو بناء دولة حرة ومستقلة وذات سيادة”.

وختم باشاغا منشوره :”خرجنا بانطباع أن هناك إجماع من كافة الأطراف على أن الانتخابات المباشرة وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب هو الحل الوحيد للخروج من حالة الفوضى السياسية والأمنية الراهنة”.

وكان مجلس النواب الليبي وافق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتمت إحالة القانون للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.