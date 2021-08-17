«المنقوش» تبحث مع السفير المالطي تسهيل منح التأشيرات لليبيين

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا، وذلك استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية.

أوضحت الوزيرة، أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل، خاصة مع وجود حكومة وطنية واحدة تمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم، وفقا لما تقتضيه المرحلة وصولا لإجراء الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وعبر السفير المالطي استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدة لانجاح هذا الاستحقاق، كما تم خلال اللقاء بحث تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران.

وفي ختام اللقاء نوهت الوزيرة أن هناك تواصلا مستمرا مع وزير الخارجية المالطي، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون في مختلف المجالات باعتبار مالطا شريك اقتصادي مهم لليبيا.