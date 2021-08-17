الإخواني العرادي: قانون انتخاب الرئيس هو والعدم سواء لأن مجلس النواب منعدم بالمحكمة العليا

زعم عضو الحوار عبدالرزاق العرادي والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، أن “قانون انتخاب الرئيس الذي يناقشه مجلس النواب مستند على الإعلان الدستوري وهو والعدم سواء لأن المجلس منعدم بالمحكمة العليا”، بحسب قوله.

العرادي وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، قال: “على أي سند من الإعلان الدستوري أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس؟!، و‏إن استند القانون على مقترح فبراير فإن المرة الوحيدة التي ورد فيها مصطلح “مقترح فبراير” كان في التعديل السابع من الإعلان الدستوري، الفقرة (11)، وهذه الفقرة حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الحكم رقم 61/17ق بعدم دستوريتها وكافة الآثار المترتبة عليه”، بحسب قوله.

وتابع: “وإن كان قانون انتخاب الرئيس استند على تعديل دستوري صدر في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 و 17 ديسمبر 2015 فهو والعدم سواء. لأن مجلس النواب منعدم بأحكام المحكمة العليا وهو عبارة عن سلطة أمر واقع مثله مثل المؤتمر الوطني العام ولا وجود دستوري لهما”، بحسب قوله.

وأضاف: “وإن كان السند الدستوري صدر بعد 17 ديسمبر 2015، فإن الاتفاق السياسي، الذي أعاد ولادة مجلس النواب في إطار تسوية، يلزمه وعليه التقييد بنصوصه، أي أن اصدار القانون يتطلب تعديلا دستوريا وفق المادة (12) من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، والقانون يصدر وفق المادة (23) من الاتفاق السياسي، والأرجح أن هناك دول إقليمية تدفع المستشار عقيلة وتدعمه في هذا الاتجاه، ولكن القوى الناعمة والخشنة المحلية لن تسمح بانفراده في أمر يتطلب إما الالتزام بما تنص عليه الوثائق الدستورية النافذة أو من خلال تسوية سياسية جديدة”، بحسب قوله.

واختتم: “حتى لو افترضنا وجود سند دستوري نافذ استند عليه هذا القانون فإن إقراره يتطلب نسبة موصوفة بأغلبية 120 عضوا على الأقل”، بحسب قوله.

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