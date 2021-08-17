“ديلويت” : “مركزي البيضاء” تداول العملة بإجراءات مخالفة

قال تقرير ديلويت للمراجعة المالية لقطبي المصرف المركزي إن الميزانية العمومية لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء شهدت نمواً منذ تأسيس الفرع و تأسيس عمليات مستقلة بعد انفصال مؤسسي عن الميزانية العمومية بمركزي طرابلس .

وجاء في التقرير أنه خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020 كانتعملة التداول الصادرة عن فرع البيضاء مؤيدة بنسبة 100‎%‎ بسندات خزانة محلية الأمر الذي يخالف قانون المصارف المحلي فيما يتعلق بتركيبة الأصول المؤيدة للعملة في التداول.

التقرير أوصى وكجزء من المراجعة المالية بأن يقوم مركزي البيضاء بتكييف إطار عمل لتقاريره المالية لتلائم المعايير الدولية، موضحا بأنه بدأ بتنفيذ هذه الخطط وتوقفت نتيجة لحدوث جائحة كورونا مشيرا أيضا إلى وجود اختلافات في القيم الخاصة بالمعاملة بين مركزي طرابلس والبيضاء والتي تحتاج إلى مطابقة ضمن إجراءات التوحيد.

وفيما يخص أرصده الحكومة قال التقرير بأنه لم يتم استلام أصل أو فوائد من المبالغ المستحقة من وزارتي المالية والتخطيط منذ السنة المالية 2015 ، كما لا يوجد بحوزة المركزي أي ضمانات مقابل الذمم المدينة من الحكومة ويعتبر مؤشرا للمخاوف إزاء إمكانية الاسترداد .

وقال التقرير في ختامه إن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء به ودائع من المصارف المحلية تقدر قيمتها بـ 46.3 مليار دينار حتى يوليو 2020

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