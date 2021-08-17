المنقوش تبحث مع الكبير إحالة مرتبات العاملين في السفارات في الوقت المحدد

طرابلس 17 أغسطس 2021م (وال)- ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، المساهمات المالية الليبية في المنظمات الإقليمية والدولية، ووضع آلية للإيفاء بهذه الالتزامات.

كما بحث اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس، أهمية إحالة مرتبات العاملين في السفارات بالخارج في الوقت المحدد.

وأكد الجانبين في ختام اللقاء؛ على استمرار التعاون والتشاور، بما يسهم في تقدم عمل وزارة الخارجية ويحقق مستهدفاتها. (وال)

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