سعيد بصورته بجانب النيل.. باشاغا: كنت في القاهرة لاستطلاع الآراء عن الانتخابات

أعلن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا عن زيارته العاصمة المصرية القاهرة.

وقال باشاغا الذي نشر عبر “تويتر”، صورة له أمام النيل، إن الزيارة جاءت في إطار التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية واستطلاع كافة الآراء فيما يخص الشأن الليبي والعمل المشترك لدعم العملية الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل، بحسب قوله.

وأضاف: “التقينا بالعديد من الأطراف والشخصيات الليبية التي تتطلع إلى العمل الوطني نحو بناء دولة حرة ومستقلة وذات سيادة”، على حد تعبيره.

‏وتابع: “خرجنا بانطباع أن هناك إجماعا من كافة الأطراف على أن الانتخابات المباشرة وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب هو الحل الوحيد للخروج من حالة الفوضى السياسية والأمنية الراهنة” بحسب قوله.