الخارجية الأميركية تعلن نتائج جولة نورلاند في مصر وتركيا والمغرب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل جولة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في مصر وتركيا والمغرب، التي بدأها في العاشر من أغسطس الماضي وانتهت يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن «نورلاند التقى بمسؤولين كبار في القاهرة وأنقرة»، دون أن يحدد البيان أسماء المسؤولين الذين التقاهم السفير الأميركي في العاصمتين، في حيت التقى بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

وذكرت الخارجية الأميركية أن «زيارة السفير ركظت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وشدد السفير نورلاند، حسب البيان «على ضرورة قيام القادة الليبيين بتقديم التسويات اللازمة لتلبية توقعات الشعب الليبي بانتخابات حرة ونزيهة، والتي تمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الاستقرار والوحدة والديمقراطية في ليبيا».

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وجدد المبعوث الأميركي التأكيد على أن «الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني ​​سيؤديان إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين».

والتقى نورلاند أيضا خليفة حفتر (القائد العام للقيادة العامة) أثناء تواجده في القاهرة، ووفق نص البيان و«على غرار ما شدد عليه في مشاركاته الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، أكد نورلاند دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية».

ودعا المبعوث الأميركي «الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذهم في هذه المرحلة الحرجة من أجل القيام بما هو الأفضل لكافة الليبيين»، وفقما ذكر البيان.

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