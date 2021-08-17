ليبيا الان

باشاغا في القاهرة وهذه تفاصيل الزيارة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق إن قام بزيارة لجمهورية ‎مصر العربية في إطار التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية واستطلاع كافة الآراء فيما يخص الشأن الليبي والعمل المشترك لدعم العملية الإنتخابية في 24 ديسمبر المقبل.

‏وقال باشاغا إنه إلتقي بالعديد من الأطراف والشخصيات الليبية التي تتطلع إلى العمل الوطني نحو بناء دولة حرة ومستقلة وذات سيادة.

‏وأضاف أنه خرج بانطباع أن هناك إجماعا من كافة الأطراف على أن الانتخابات المباشرة وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب هو الحل الوحيد للخروج من حالة الفوضى السياسية والأمنية الراهنة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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