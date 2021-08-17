ليبيا الان

تعاون بين مؤسسة النفط و “بتروفاك” للرفع من معدلات الإنتاج

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن زيارة المدير التنفيذي لشركة بتروفاك العامية سامي إسكندر تعد بمثابة تشجيع لكل الشركات العالمية بالعودة للعمل في ليبيا معتبرا أنها تبرز مدى التزام وجاهزية الشركة بالعمل مع المؤسسة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة ببناء التسهيلات السطحية لإنتاج النفط والغاز وغيرها من مشاريع الصيانة
والتطوير .

صنع الله وخلال اجتماعه بإسكندر شدد على ضرورة أن يكون للشركة دور مهم في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية للاستفادة منهم ومنحهم الأولوية في فرص العمل من خلال المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها في ليبيا ، إضافة إلى التزام الشركة بالعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية
التحتية بغية الرفع من معدلات إنتاج النفط لتصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا .

من جانبه عبر إسكندر عن الرغبة في الاهتمام بالعناصر الوطنية مضيفا أن الشركة ستقوم بإبرام شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء وتجهيز مركز تدريب حرفي من أجل تأهيل الشباب الليبي على غرار مراكز التدريب الحرفية
التي أنشأتها الشركة في عمان والجزائر كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على العمل مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط من أجل توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب حرفي للعمالة الماهرة في منطقة
الجنوب .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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