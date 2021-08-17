ليبيا الان

مذكرة تفاهم “ليبية تركية” في مجال الرعاية الصحية

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع الثلاثاء وزير الصحة علي الزناتي مع نظيره التركي فخر الدين قوجة بالعاصمة التركية أنقرة على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجالي الصحة والعلوم الطبية .

و نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية وخاصة فيما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة كورونا .

يشار إلى أن ليبيا استقبلت الثلاثاء 200 ألف جرعة من لقاح استرازينكا مقدمة من اليونان و40 ألف جرعة أخرى من اللقاح نفسه مقدمة من مالطا وذلك دعما للجهود التي تبذلها ليبيا لمواجهة فايروس كورونا والذي ارتفعت معدلات الإصابة به مؤخرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك