مذكرة تفاهم “ليبية تركية” في مجال الرعاية الصحية

وقع الثلاثاء وزير الصحة علي الزناتي مع نظيره التركي فخر الدين قوجة بالعاصمة التركية أنقرة على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجالي الصحة والعلوم الطبية .

و نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية وخاصة فيما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة كورونا .

يشار إلى أن ليبيا استقبلت الثلاثاء 200 ألف جرعة من لقاح استرازينكا مقدمة من اليونان و40 ألف جرعة أخرى من اللقاح نفسه مقدمة من مالطا وذلك دعما للجهود التي تبذلها ليبيا لمواجهة فايروس كورونا والذي ارتفعت معدلات الإصابة به مؤخرا.

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