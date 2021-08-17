حكومة الوحدة الوطنية توجه بفتح المعابر البرية والجوية اعتبارا من الخميس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين ليبيا وتونس اعتبارا من بعد غد الخميس، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا».

جاء ذلك في خطابين من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزيري المواصلات والداخلية. وأشار الخطابان إلى توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقية بدولة تونس بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

وفي السابع من يوليو الماضي، قررت الحكومة غلق الحدود البرية والجوية مع تونس بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد الجار،وقال الناطق باسم الحكومة محمد حموده «الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد».

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