أنقرة | أكار لـ الحداد: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا وأخوتنا تبلغ من العمر 500 عام

ليبيا – التقى رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الدولي الـ15 لصناعة الدفاع.

بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع التركية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى اللقاء شهد بحث قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية والتأكيد على الأخوة بين البلدين البالغة من العمر 500 عام ليشدد أكار على أن تركيا لا تمثل قوة أجنبية في ليبيا على حد تعبير البيان.

وجدد أكار موقف بلاده التي ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة على أساس أن ليبيا ملك الليبيين على حد وصف البيان.

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