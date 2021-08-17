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أنقرة | أكار لـ الحداد: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا وأخوتنا تبلغ من العمر 500 عام

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الدولي الـ15 لصناعة الدفاع.

بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع التركية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى اللقاء شهد بحث قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية والتأكيد على الأخوة بين البلدين البالغة من العمر 500 عام ليشدد أكار على أن تركيا لا تمثل قوة أجنبية في ليبيا على حد تعبير البيان.

وجدد أكار موقف بلاده التي ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة على أساس أن ليبيا ملك الليبيين على حد وصف البيان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • علاش طلعوكم الطليان وخليتونا سنين بروحنا تكذبو علي حد تاني.
    حتي الاغريق والرومان سنين وقرون مرتبطين مع ليبيا ومتقوليش مسلمين ليبيا كدول شمال افريقيا والشرق الاوسط كانو قبل الاسلام كانو عصر الجاهليه منهم مسيح ومنهم عباد الاصنام ومنهم يهود فا رد بالك تلعب بورقه الدين .
    اذا ليبيا خوتكم شن ديرو في كازاخستان وشن دخلكم في جزيره اليونان وقبرص انت غزاه من يوم يومكم محتلين للدول زيكم زي بريطانيا وزي امريكا رزقكم علي احتلال دول اخري

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  • موبخه بالأمس يلمح له بقرصة وذن جديده فالذليل يظل ذليل بدل ما يرمي البدله العسكريه توبيخ آكار له في السابق ويقول لليبيين أنا لم أعد أشرف البدله العسكريه الليبيه بعد توبيخ التركي النجس لي في عقر داري مازال فيه وجه يلتقي آكار هذا المخلوق

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