إعادة فتح المعابر الجوية والبرية بين ليبيا وتونس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير المواصلات بضرورة إعادة الحركة الملاحية الجوية بين المطارات الليبية والتونسية اعتبارا من الخميس القادم مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا .

قرار الدبيبة جاء بناء على توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين بدولة تونس بضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية .

يذكر أن قرار الحكومة الليبية بإغلاق الحدود جاء كخطوة احترازية لما وصف حينها بتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بفيروس المتحور الهندي دلتا .

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