«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من طالبان وقتلت بعض من تمسكوا بهيكلها

تُظهر صورة متداولة على نطاق واسع أكثر من 600 أفغاني بين رجال ونساء وأطفال، مكدّسين في طائرة عسكرية أميركية هائلة، في مشهد يعكس عملية إجلاء جوية مأسوية بعيد سيطرة حركة طالبان على كابل.

التُقطت الصورة التي حصل عليها ونشرها موقع «ديفنس وان» للأخبار العسكرية، داخل طائرة نقل من طراز «بوينغ سي-17» تابعة لسلاح الجوي الأميركي. بحسب الموقع، أكدت السلطات الأميركية عملية إجلاء أفغان مكدسين داخل الطائرة مساء الأحد.

البائسون الأفغان

وأوضح الجيش الأميركي أن حوالى 640 أفغانياً كانوا فيها. وأشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية في حديث لموقع «ديفنس وان» إلى أنه لم يكن متوقعاً نقل هذا العدد الكبير من الركاب على متن رحلة واحدة. وقد صعد كثرٌ يائسون في اللحظة الأخيرة إلى الطائرة من بابها الخلفي. وأكد المسؤول أن «الطاقم قرّر الإقلاع» بدلاً من إرغامهم على النزول. حصل هذا المشهد فيما كان مقاتلو طالبان يقتحمون شوارع كابل وسكان مذعورون يهرعون إلى المطار لمحاولة الصعود الى طائرة مغادرة.

وقالت الناطقة باسم القيادة المركزية الأميركية التي تدير العمليات في المنطقة كارن روكسبيري إن «عدد الركاب المرتفع بشكل غير اعتيادي على متن هذه الطائرة كان نتيجة أجواء أمنية فرضت (اتخاذ) الطاقم قرارات سريعة». وأضافت «في نهاية المطاف، سمح ذلك بإجلاء هؤلاء الركاب بأمان تام من البلاد».

من بين الأشخاص الذين ظهروا في الصورة، طفل يحمل زجاجة حليب على ركبتي امرأة. ويظهر أشخاص آخرون مع أطفال صغار في السنّ. وليس بالإمكان رؤية أي غرض مع الركاب باستثناء حقيبة صغيرة وحقيبة ظهر في مقدم الصورة. ولم يحدّد الجيش الأميركي وجهة الرحلة.

قطر هي الوجهة

هبطت الطائرة في قطر في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بحسب موقع تتبع الرحلات «فلايت أوير». ليست هذه الطائرة الوحيدة التي أقلّت أفغاناً إلى خارج البلاد، إنما غادرت طائرات عدة على متنها أعداد مماثلة، بحسب ما نقل موقع «ديفنس وان» عن المسؤول في وزارة الدفاع.

وهذه ليست المرة الأولى أيضاً التي تقوم طائرة «بوينغ سي-17» التي يملك الجيش الأميركي عدداً كبيراً منها، بعملية إجلاء بهذا الحجم. ففي العام 2013، أقلّت طائرة سي-17 أميركية أكثر من 670 شخصاً من شرق الفليين بعد إعصار هايان.

وكان مطار كابول مسرحاً لمشاهد فوضى ويأس الاثنين. فقد اقتحم آلاف الأشخاص المدارج على أمل الصعود على متن طائرة تغادر البلاد. وكان عدد كبير من هؤلاء الأشخاص لا يملكون أذوناً لركوب طائرة إجلاء ولا تذاكر لرحلات تجارية ولا حتى تأشيرات.

في مقاطع فيديو قاسية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كان مئات الأشخاص يركضون إلى جانب طائرة «سي-17» أثناء إقلاعها، بعضهم كان يتمسّك بهيكلها. ويُظهر فيديو آخر مروحيات مقاتلة تحلّق فوق الحشد بعلو منخفض في ما يبدو أنها محاولة لإخلاء المدرج أمام الطائرة.

وتحدثت وسائل إعلام أفغانية عن عدد من القتلى سقطوا من طائرة تمسكوا بها أثناء إقلاعها. وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية وموقع «بوليتوكو» الإخباري عن مقتل شخص كان في المكان المخصص لإدخال عجلات الطائرة بعد الإقلاع.

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