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الدبيبة يقرر فتح المعابر مع تونس

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزيري الداخلية والمواصلات بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع جمهورية تونس إبتداءً من الخميس المقبل، مع التشديد على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد خطاب الدبيبة الموجه إلى الوزيرين:” بإن قراره جاء بناء على توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء”.

وأضاف الخطاب:” عليه نفيدكم بتعليمات رئيس الحكومة التي تقضي نكم العمل على إعادة حركة الملاحة الجوية بين المطارات الليبية والتونسية، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذا الكذب مااع الرعاع والصعالبك جالبات العربوإلي معاهم الي فالبلاد الليبية ـ وهما لاجئين ولاجئات في تراب ليبيا ـ ـومش محترمين تراب البلاد الي .. أوتهم ….وسكنتهم و,,,وكلتهم ….وكستهم وعلمت…. فروخهم ـ
    مفسدين .. وما يبوا الخير للبللاد .. إعتمدوا على إإنفسكم.. والكذابين يقعدوا يحلفوا علكذب لين يجيهم الدبوس على روسهم

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