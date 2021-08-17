مشاكل فنية وتخبط حكومي يعيقان اعتماد ميزانية ليبيا

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إمكانية اعتماد المجلس للميزانية العامة دون الرجوع إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن الأخيرة لم تلتزم بتوصيات مجلس النواب.

وقال فحيمة في تصريح لـ “218”: إنَّ الحكومة في حالة تخبّط وتعاني من مشاكل فنية غير معروفة، ما يجعلها غير قادرة على تقسيم الميزانية بشكل صحيح ومتعارف عليه.

وأضاف عضو مجلس النوب، أن المجلس يعمل أيضًا على إلغاء باب الطوارئ من الميزانية العامة.

وفشل مجلس النواب، الثلاثاء، في إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة، معلنًا تعليق جسلته، حتى يوم 23 من أغسطس الجاري.

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