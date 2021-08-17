إقفال 54 مجمع مياه مخالفا على مسار أنابيب النهر الصناعي بالشويرف

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، إقفال 54 مجمعا مخالفا للمياه موصولة بطريقة غير قانونية بأنابيب النهر الصناعي من قبل مخالفين في منطقة الشويرف كانت تستخدم في الري والزراعة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الأمنية الموسعة التي انطلقت قبل أسبوعين لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي، وتشارك فيها دوريات فرع انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الامنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

– ضبط 34 مخالفة وإغلاق عدد من مجمعات المياه على مسارات النهر الصناعي ببني وليد

– ضبط وإقفال 55 توصيلة ومجمعات مياه مخالفة على مسارات النهر الصناعي ببني وليد

– انتهاء المرحلة الأولى من حملة إقفال التوصيلات المخالفة على مسارات النهر الصناعي

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدوريات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم في جولة أمنية موسعة داخل مدينة الشويرف تمكنت من «ضبط عدد من المخالفات متمثلة في 54 مجمع للمياه مخالف يتم توصيلها عبر وصلات غير قانونية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية».

وأكدت وزارة الداخلية إقفال هذه المجمعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، منوهة إلى استمرار الحملة ومتابعة كافة الإجراءات التي اتخذت منذ بدايتها بناء على تعليمات الـنائـب العـام.

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