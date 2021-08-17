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مشاورات لتسهيل منح التأشيرة المالطية لليبيين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون نجلاء المنقوش خلال لقائها مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران .

وأضافت المنقوش أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل خاصة في ظل وجود حكومة وحدة وطنية واحدة تمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم وفقا لما تقتضيه المرحلة وصولا لإجراء الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر .

من جانبه أكد السفير المالطي استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي الليبي المرتقب .

وأشارت المنقوش كذلك إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية المالطي لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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