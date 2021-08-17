أنوار الخليج: تفرغ 16 مليون لتر بنزين برصيف البريقة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق عيد حدوثاليوم الثلاثاء إن الناقلة النفطية (أنوار الخليج) على رصيف شركة البريقة في طبرق لتفريغ 16 مليون لتر بنزين 95.

وأضاف حدوث في تصريح لـ”أخبارلييا24″ أن تفس الكمية سوف تفرغ على رصيف رأس المنقار بمدينة بنغازي بعد التفريغ في طبرق وهي مناصفة بين طبرق وبنغازي.

وأوضح مدير الإدارة :”شركات النقل تتعاون معنا في نقل الوقود من مستودع شركة البريقة في طبرق إلى المناطق التابعة لنا من أمساعد شرقاً وإلى الأبرق غرباً وإلى الجغبوب جنوباً”.

وأكد حدوث أن الوقود متوفر بنوعيه البنزين والديزل ولا توجد أي أزمات تذكر، موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تقومان بعملها لتوفير الوقود في كل المدن الليبية.