ملوحين بالحرب.. “غرفة عمليات سرت الجفرة”: على لجنة “5+5” الالتزام بتعليمات “الرئاسي”

واصلت ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة” دفاعها المستميت عن تركيا، وشنت هجوما على اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

ورفضت ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، مطالبة لجنة “5+5” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

ودعت ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، اللجنة العسكرية إلى الالتزام بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر، على حد زعمها.

وزعمت أن التلويح بانهيار وقف إطلاق النار نتيجة تأخر لجنة 75 يبين جليا سعي الطرف الآخر لعرقلة عمل اللجنة ووضعها تحت ضغوطات.

وادعت ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة” قائلة: “لم نكن يوما دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا فلن نتأخر عن السير على درب شهدائنا”.

ويأتي هذا الهجوم اتساقا مع الحملة الإعلامية التي شنتها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاء تركيا من المليشيات المسلحة ضد اللجنة العسكرية المشتركة التي قالت في خطاب، إلى المجلس الرئاسي والحكومة إنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وتابع البيان الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.

وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.